Омич попытался высверлить полмиллиона из банкомата по инструкции из интернета

Там же был задержан 38-летний мужчина, который пытался обворовать банкомат, почерпнув идею кражи в интернете. Вскрыть банкомат, в котором находилось 538 тысяч рублей, он не успел, сообщает пресс-служба омской полиции.

Задержанным оказался безработный житель Ленинского округа. У него изъяли инструменты с комплектом сверл, запасные аккумуляторы, перчатки и фонарик изъяты. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.