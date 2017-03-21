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12:58 (мск), источник: СуперОмск

Омич попытался высверлить полмиллиона из банкомата по инструкции из интернета

Сегодня, 21 марта, около 3:00 внимание работников ЧОП привлек звук сверления металла на бульваре Зеленом, который доносился от находящегося там банкомата.

Там же был задержан 38-летний мужчина, который пытался обворовать банкомат, почерпнув идею кражи в интернете. Вскрыть банкомат, в котором находилось 538 тысяч рублей, он не успел, сообщает пресс-служба омской полиции.

Задержанным оказался безработный житель Ленинского округа. У него изъяли инструменты с комплектом сверл, запасные аккумуляторы, перчатки и фонарик изъяты. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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