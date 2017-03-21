В Самаре пьяный пенсионер зарезал сына за его разгульный образ жизни

Как выяснили стражи порядка, пенсионер, находясь в своей квартире на улице Алма-Атинской, распивал спиртные напитки вместе со своим 34-летним сыном. В ходе застолья между родственниками произошел конфликт. Отец выразил недовольство разгульным образом жизни сына, а потом схватился за нож и ранил его в брюшную полость. От полученной травмы мужчина скончался до приезда полицейских, которых пенсионер вызвал сам.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.