В Самаре пьяный пенсионер зарезал сына за его разгульный образ жизни
Самарские полицейские задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына, сообщает
Самарские полицейские задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына, сообщает
Как выяснили стражи порядка, пенсионер, находясь в своей квартире на улице
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.