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13:56 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пьяный пенсионер зарезал сына за его разгульный образ жизни

Самарские полицейские задержали 61-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили стражи порядка, пенсионер, находясь в своей квартире на улице Алма-Атинской, распивал спиртные напитки вместе со своим 34-летним сыном. В ходе застолья между родственниками произошел конфликт. Отец выразил недовольство разгульным образом жизни сына, а потом схватился за нож и ранил его в брюшную полость. От полученной травмы мужчина скончался до приезда полицейских, которых пенсионер вызвал сам.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.

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