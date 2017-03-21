В Петербурге задержали более 30 членов ОПГ «черных банкиров»

«Для вывода денежных средств из официального оборота и контроля государства участники преступной группы использовали подставные фирмы, фактически не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, при этом, клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по “обналичиванию”, транзиту и конвертированию денежных средств», — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что группу «чёрных банкиров» отличал высокий уровень дисциплины и строгое соблюдение правил конспирации. Участники регулярно меняли арендуемые офисные помещения и средства связи, назывались вымышленными именами. По информации источника, в своей преступной деятельности организованной группой использовалось более 300 фиктивных организаций, при этом ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей.

Комментариями ГУМВД РИА Новости пока не располагает.