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13:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали более 30 членов ОПГ «черных банкиров»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Более 30 членов организованной преступной группы, длительное время занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержаны во вторник в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в бизнес-структурах города.

Источник: AP 2017

«Для вывода денежных средств из официального оборота и контроля государства участники преступной группы использовали подставные фирмы, фактически не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, при этом, клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по “обналичиванию”, транзиту и конвертированию денежных средств», — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что группу «чёрных банкиров» отличал высокий уровень дисциплины и строгое соблюдение правил конспирации. Участники регулярно меняли арендуемые офисные помещения и средства связи, назывались вымышленными именами. По информации источника, в своей преступной деятельности организованной группой использовалось более 300 фиктивных организаций, при этом ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей.

Комментариями ГУМВД РИА Новости пока не располагает.

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