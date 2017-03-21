Иномарка сбила насмерть пенсионерку на переходе в Таганроге
Иномарка сбила насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Таганроге.
Иномарка сбила насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Таганроге.
Как сообщает ruffnews.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 20 марта в 19.30 на улице Чехова.
По предварительным данным, автомобиль «Фиат» сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.