Иномарка сбила насмерть пенсионерку на переходе в Таганроге

Как сообщает ruffnews.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 20 марта в 19.30 на улице Чехова.

По предварительным данным, автомобиль «Фиат» сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.