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15:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка сбила насмерть пенсионерку на переходе в Таганроге

Иномарка сбила насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Таганроге.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает ruffnews.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 20 марта в 19.30 на улице Чехова.

По предварительным данным, автомобиль «Фиат» сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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