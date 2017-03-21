Жителя Автозавода осудят за попытку убить жену в гостях у друзей

Житель Автозаводского района предстанет перед судом за попытку убить жену в гостях у друзей, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 11 декабря обвиняемый и его супруга находились в гостях у соседей в квартире дома в переулке Бакинский. Между семенной парой возникла ссора на почве взаимных оскорблений, после чего злоумышленник ударил ножом по шее 47-летнюю сожительницу.

Пострадавшая был доставлена в больницу. Благодаря своевременной помощи женщина осталась жива. Мужчина свою вину не признал. Он утверждает, что в момент ссоры резал ножом колбасу на кухне. И потерпевшая якобы сама наткнулась на нож. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.