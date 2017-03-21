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13:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Тело пропавшего 9 марта пермяка нашли в поле

Его приятель сознался в убийстве.

Тело пропавшего пермяка нашли в поле за деревней Глушата. Как рассказали корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в следственном управлении СКР по Пермскому краю, в убийстве мужчины сознался его знакомый. В тот вечер они вместе выпивали в гараже. Во время застолья возникла ссора. Мужчина убил собутыльника, погрузил его тело в машину и вывез в поле.

Напомним, родные обратились в полицию и к пермякам, сообщив, что мужчина пропал 9 марта. По их данных он пешком пошёл из микрорайона Химики в сторону Гайвы.

Оперативники вышли на предполагаемого преступника. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, где спрятал тело. 20 марта стражи порядка обнаружили его в указанном месте.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос о его аресте на время следствия.

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