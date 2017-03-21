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13:37 (мск), источник: Новости Перми

Осужден житель Оханска, державший своих сыновей на цепи

Несколько месяцев мужчина систематически избивал своих сыновей в возрасте 9 и 10 лет. Также он сажал их на цепь в подвале и издевался над ними. Мать мальчиков бездействовала.

Следствием и судом установлено, что с 7 апреля по 10 сентября 2016 года мужчина подвергал истязанию своих сыновей, систематически нанося им побои. Кроме того, мужчина сажал их на цепь и помещал в подвал якобы в воспитательных целях.

Он не исполнял своих отцовских обязанностей, не заботился о здоровье мальчиков, не обеспечивал условия гигиены и жестоко обращался с ними.

Преступления были выявлены в ходе проверки прокуратуры Оханского района. Также известно, что мать мальчиков имеет на иждивении четырехлетнюю дочь. Она скрывала от всех факты жестокого обращения с сыновьями, не пыталась их защитить.

Оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На почве злоупотребления спиртными напитками вели себя агрессивно, в присутствии детей устраивали скандалы.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Добавим, что детей из неблагополучной семьи изъяли осенью прошлого года.

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