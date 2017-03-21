В Калининграде из-за повреждения кабеля отключили свет на 8 улицах
В связи с повреждением кабеля 21 марта в 5.47 без света остались улицы Сусанина, Билибина, Поселковая, Георгиновая, Черноморская, Пулемётная, Миномётная и Прицельная.
В связи с повреждением кабеля 21 марта в 5.47 без света остались улицы Сусанина, Билибина, Поселковая, Георгиновая, Черноморская, Пулемётная, Миномётная и Прицельная.
На данный момент авария устранена, электроснабжение было восстановлено в 7.16.
Для проведения плановых работ сегодня с 9.00 до 18.00 будут отключены от электричества дома по следующим адресам: ул. Бородинская 1б, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 12−14, 14а, ул. Д. Донского 24, 25, 26−32, 34, 42, 44б, ул. Огарева 4, 6, 8,7−9, 10, 11, 12, 13−15, 14, 23, ул. Пушкина 6−6а, 8, 10, 9−11, 13, 14, 15, 17, 19а, 21, 23, 25, проспект Победы 7−9, 18
Подачу холодной воды для замены арматуры на водоводе планируется отключить с 10.00 до 16.00 в домах на ул. Б. Хмельницкого 27−31, 51−59, 61, 86, 12 (д/с № 113), 14 (д/с № 70), ул. Красноармейская 1−29, ул. Половца 2−12, 21−23, ул. Ротко 1а.