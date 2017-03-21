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13:40 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде из-за повреждения кабеля отключили свет на 8 улицах

В связи с повреждением кабеля 21 марта в 5.47 без света остались улицы Сусанина, Билибина, Поселковая, Георгиновая, Черноморская, Пулемётная, Миномётная и Прицельная.

На данный момент авария устранена, электроснабжение было восстановлено в 7.16.

Для проведения плановых работ сегодня с 9.00 до 18.00 будут отключены от электричества дома по следующим адресам: ул. Бородинская 1б, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 12−14, 14а, ул. Д. Донского 24, 25, 26−32, 34, 42, 44б, ул. Огарева 4, 6, 8,7−9, 10, 11, 12, 13−15, 14, 23, ул. Пушкина 6−6а, 8, 10, 9−11, 13, 14, 15, 17, 19а, 21, 23, 25, проспект Победы 7−9, 18 а-б, 19−21, 25, ул. М. Расковой 1, 3, 4, 5, ул. Кутузова 27, ул. Крылова, 12,16а, 19, 21, 23, 24а, 24−26, 29, 30, 31, 38, 40, 46, ул. Корсунская 6, 8, 9, 34, 37, ул. 3я Б. Окружная 4а, ул. Корсунская 1, 3−3а-б, 5а, 6б, 8, с/о «Ранет», с/о «Рыбак», с/о «Строитель».

Подачу холодной воды для замены арматуры на водоводе планируется отключить с 10.00 до 16.00 в домах на ул. Б. Хмельницкого 27−31, 51−59, 61, 86, 12 (д/с № 113), 14 (д/с № 70), ул. Красноармейская 1−29, ул. Половца 2−12, 21−23, ул. Ротко 1а.

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