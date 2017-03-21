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14:40 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области осудили мужчину, стрелявшего по школе

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Суд города Обь в Новосибирской области приговорил к 1,5 годам условно местного жителя, который якобы из-за беспокоившей его громкой музыки открыл стрельбу по школе и ранил девочку, сообщила во вторник прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

В прокуратуре отметили, что действия «обского стрелка» — 54-летнего Михаила Максимцова вызвали широкий общественный резонанс. Мужчина обвинялся по статье УК РФ «хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».

«Суд приговорил Максимцова к одному году и шести месяцам лишения свободы (условно), установил испытательный срок два года. Кроме того, суд взыскал с Максимцова в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 3 июня 2016 года Максимцов находился на территории своего приусадебного участка недалеко от средней общеобразовательной школы № 26 городе Обь, в которой в этот момент проводилось массовое мероприятие, посвященное открытию детского оздоровительного лагеря. Мероприятие сопровождалось музыкой, что разозлило мужчину.

Максимцов решил сорвать мероприятие, для чего вынес из своего дома пневматическую винтовку и произвел не менее семи выстрелов в сторону места его проведения, намереваясь повредить звуковую колонку и выключить музыку.

В результате мужчина причинил незначительные, но болезненные телесные повреждения семилетней ученице школы, а также присутствовавшему на мероприятии школьному работнику, повредил два припаркованных около территории школы автомобиля, разбил стеклоблок второго этажа школы. Дети были эвакуированы, а торжественное мероприятие сорвано, сообщили в прокуратуре.

Ранее в прокуратуре сообщали, что в предыдущем учебном году Максимцов в грубой форме уже требовал от руководства школы прекратить воспроизведение музыки при проведении детских мероприятий.

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