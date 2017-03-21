Ещё два воспитанника Усольского кадетского корпуса попали в больницу

Одиннадцатиклассник «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» несколько раз ударил восьмиклассника. Ему оказали медпомощь. Он находится в корпусе.

Тем временем подросток по фамилии Гончаров, который попал в больницу на прошлой неделе с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, еще не выписан. Внутренняя проверка в корпусе, которая закончилась в понедельник, факта избиения не подтвердила. И как оказалось, в тот же день в больницу поступил ещё один кадет с ушибом руки. После осмотра его отправили обратно в корпус. Правоохранители проводят сейчас свою проверку.