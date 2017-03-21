Ещё два воспитанника Усольского кадетского корпуса попали в больницу
Очередная драка между кадетами Усольского корпуса произошла 21 марта. Об этом сообщает Ирк.ру.
Очередная драка между кадетами Усольского корпуса произошла 21 марта. Об этом сообщает Ирк.ру.
Одиннадцатиклассник «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» несколько раз ударил восьмиклассника. Ему оказали медпомощь. Он находится в корпусе.
Тем временем подросток по фамилии Гончаров, который попал в больницу на прошлой неделе с диагнозом закрытая