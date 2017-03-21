Более 25 тысяч фактов коррупции выявлено в минувшем году на Урале
Об этом на совещании по противодействию коррупции заявил полномочный представитель президента Игорь Холманских.
Об этом на совещании по противодействию коррупции заявил полномочный представитель президента Игорь Холманских.
Заседание с главами регионов прошло в формате видеоконференции. Полпред отметил, что чаще всего нарушения выявляют в сфере госзакупок и использовании государственного имущества. Кроме того, нередки случаи, когда чиновники подают недостоверные сведения о доходах.
«Материалы проверок послужили основанием для возбуждения 230 уголовных дел коррупционной направленности. Как показывает практика, значительное количество таких нарушений выявляется на местном уровне», — сообщил заместитель генерального прокурора Юрий Пономарёв.
Нередко факты коррупции обнаруживают при работе муниципальных чиновников с подрядчиками и организациями ЖКХ. Кроме того, вскрываются случаи, когда госслужащие занимаются коммерческой деятельностью, а их расходы при этом многократно превышают официальные доходы.