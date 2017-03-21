Более 25 тысяч фактов коррупции выявлено в минувшем году на Урале

Заседание с главами регионов прошло в формате видеоконференции. Полпред отметил, что чаще всего нарушения выявляют в сфере госзакупок и использовании государственного имущества. Кроме того, нередки случаи, когда чиновники подают недостоверные сведения о доходах.

«Материалы проверок послужили основанием для возбуждения 230 уголовных дел коррупционной направленности. Как показывает практика, значительное количество таких нарушений выявляется на местном уровне», — сообщил заместитель генерального прокурора Юрий Пономарёв.

Нередко факты коррупции обнаруживают при работе муниципальных чиновников с подрядчиками и организациями ЖКХ. Кроме того, вскрываются случаи, когда госслужащие занимаются коммерческой деятельностью, а их расходы при этом многократно превышают официальные доходы.