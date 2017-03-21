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13:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дело «Шайки Муслимовых» дошло до ФСБ. Возбуждено еще одно уголовное дело

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил генерал-лейтенанта Александра Вяткина и полковника Игоря Трифонова разобраться в ситуации с отморозками на Вайнера.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман во вторник, 21 марта, обратился к руководителям областного ФСБ и городской полиции пресечь безнаказанность уличной группы подростков, нападающих на прохожих на улице Вайнера, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Председатель Екатеринбургской городской думы попросил руководителя УФСБ России по Свердловской области Александра Вяткина и начальника городской полиции, полковника Игоря Трифонова разобраться в кратчайшие сроки с участившимися нападениями в центре Екатеринбурга группы подростков на прохожих.

«Подобные преступления необходимо пресекать как можно оперативнее. Кажущаяся безнаказанность может привезти к еще большей жестокости отморозков», — заявил Ройзман.

Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-группе городского УМВД, по факту последнего нападения полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Однако в полиции пока не связывают инцидент, произошедший на улице Вайнера в минувшее воскресенье, 19 марта, с действиями организованной группы.

Напомним, что группа подростков до 15 человек в светлое время суток напала в районе улиц Малышева и Вайнера на двух молодых людей. В результате один из них получил сотрясение головного мозга, у другого сломан нос. Одного из нападавших удалось снять на камеру телефона.

Как ранее стало известно «АиФ-Урал», так называемая «Шайка Муслимовых» терроризирует центр Екатеринбурга на протяжении года. Один из последних случаев — нападение на двух молодых людей 13 февраля этого года на улице Титова. Нападавший подошел с ножом в руках к молодым людям и отобрал мобильный телефон и другие вещи.

Полиция по данному инциденту задержала 19-летнего уроженца республики Дагестан Бориса Муслимова, который непосредственно может быть причастен к нападениям на подростков на улице Вайнера. Муслимов считается одним из лидеров шайки. На сегодняшний день полицией в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подследственный находится в СИЗО.

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