Две подруги попались в «Ленте» на краже элитного виски

Двух женщин, попавшихся на краже элитного алкоголя, задержали сотрудники Росгвардии в гипермаркете «Лента» в Калининском районе города. Девушки пытались вынести бутылки с виски на сумму около 10 тысяч рублей.

Внимание на двух покупательниц обратили сотрудники охраны магазина, которые вызвали сотрудников Росгвардии.

— По словам работника охраны магазина, две женщины при помощи магнитов снимали «антикражи» с дорогостоящей алкогольной продукции и попытались вынести ее, не расплатившись. В результате одна набрала товара на 3596 рублей, а другая — на 6918 рублей, — рассказали VN.ru в пресс-службе Вневедомственной охраны войск Росгвардии по НСО.

Злоумышленниц задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража».

По наблюдению полиции, на магазинных кражах чаще ловятся женщины, чем мужчины.