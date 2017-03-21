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13:52 (мск), источник: VN.ru

Две подруги попались в «Ленте» на краже элитного виски

Любительниц элитного алкоголя задержали охранники в гипермаркете «Лента» в Новосибирске. При помощи магнитов женщины снимали «антикражи» и прятали бутылки в одежде. Но жадность их погубила: вынести за раз такое количество бутылок злоумышленницы не смогли.

Двух женщин, попавшихся на краже элитного алкоголя, задержали сотрудники Росгвардии в гипермаркете «Лента» в Калининском районе города. Девушки пытались вынести бутылки с виски на сумму около 10 тысяч рублей.

Внимание на двух покупательниц обратили сотрудники охраны магазина, которые вызвали сотрудников Росгвардии.

— По словам работника охраны магазина, две женщины при помощи магнитов снимали «антикражи» с дорогостоящей алкогольной продукции и попытались вынести ее, не расплатившись. В результате одна набрала товара на 3596 рублей, а другая — на 6918 рублей, — рассказали VN.ru в пресс-службе Вневедомственной охраны войск Росгвардии по НСО.

Злоумышленниц задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража».

По наблюдению полиции, на магазинных кражах чаще ловятся женщины, чем мужчины.

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