Ограбление ювелирного салона в Камышине попало на видео
Жителей Волгоградской области призывают помочь в поиске злоумышленников, 19 марта ограбивших ювелирный магазин в городе Камышине Волгоградской области.
Жителей Волгоградской области призывают помочь в поиске злоумышленников, 19 марта ограбивших ювелирный магазин в городе Камышине Волгоградской области.
21 марта ВДТВ стало доступно видео с места ограбления.
Напомним, что около 16:45 в ювелирном магазине, расположенном по улице Ленина в Камышине, двое неизвестных в спортивных одеждах распылили слезоточивый газ из баллончика и похитили 8 лотков с ювелирными изделиями. Всего было украдено ювелирных украшений на сумму более 1 миллиона рублей.
По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает приметы грабителей:
Один из них славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения. Рост первого налетчика 170−175 см, носит очки. Был одет в
Второй налетчик также славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения. Был одет в темную спортивную куртку до пояса, темные брюки, на голове шапка черного цвета.
Всех, кто обладает
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