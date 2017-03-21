Ограбление ювелирного салона в Камышине попало на видео

Напомним, что около 16:45 в ювелирном магазине, расположенном по улице Ленина в Камышине, двое неизвестных в спортивных одеждах распылили слезоточивый газ из баллончика и похитили 8 лотков с ювелирными изделиями. Всего было украдено ювелирных украшений на сумму более 1 миллиона рублей.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает приметы грабителей:

Один из них славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения. Рост первого налетчика 170−175 см, носит очки. Был одет в светло-серый спортивный костюм с черными полосками на рукавах, черный капюшон, на голове светло-серая бейсболка, при себе имел рюкзак черного цвета.

Второй налетчик также славянской внешности, на вид 18−20 лет, худощавого телосложения. Был одет в темную спортивную куртку до пояса, темные брюки, на голове шапка черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией или стал очевидцем данного преступления, просьба сообщить в МО МВД России «Камышинский» по телефону: 8 (84457) 2−09−00 или «02». Водителей, имеющих авторегистраторы и проезжавших в данный отрезок времени мимо указанного магазина, также просят предоставить имеющиеся видеоматериалы в отдел полиции.

Конфиденциальность сведений гарантируется.