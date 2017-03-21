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15:11 (мск), источник: Tengrinews

Студента театрального училища из Казахстана обвинили в нападении на двух девушек в Москве

Парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Источник: Tengrinews

В Москве за нападение на двух девушек задержан студент театрального училища имени Щепкина, приехавший учиться из Казахстана, сообщает издание «Вечерняя Москва».

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Согласно оперативным данным, нападение произошло на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена. Утверждается, что несовершеннолетний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке телесные повреждения.

«У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением, у другой — ссадины губы», — сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как было установлено, парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина. Он учится на первом курсе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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