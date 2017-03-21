Студента театрального училища из Казахстана обвинили в нападении на двух девушек в Москве
Парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина.
Парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина.
В Москве за нападение на двух девушек задержан студент театрального училища имени Щепкина, приехавший учиться из Казахстана, сообщает издание «Вечерняя Москва».
Согласно оперативным данным, нападение произошло на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена. Утверждается, что несовершеннолетний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке телесные повреждения.
«У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением, у другой — ссадины губы», — сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как было установлено, парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина. Он учится на первом курсе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.