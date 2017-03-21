Суд запретил Багдасарян садиться за руль из-за эпилепсии

Согласно закону, решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

«Исковое заявление Савеловского межрайонного прокурора о прекращении права управления транспортными средствами в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны удовлетворить», — говорится в решении суда, оглашённом во вторник.

После вступления судебного решения в силу Багдасарян не сможет сесть за руль до улучшения состояния здоровья.

После вступления судебного решения в силу Багдасарян не сможет сесть за руль до улучшения состояния здоровья.

«Данные документы ложились в основу позиции стороны (защиты) для смягчения административного наказания», — сказал прокурор.

Представители прокуратуры ранее обратили внимание суда на то, что о подозрении на эпилепсию Багдасарян впервые заявила ее защита при рассмотрении административных протоколов.

Багдасарян на заседании отсутствовала, ее интересы представляли отец и адвокат.

Прокурор попросил суд лишить прав Мару Багдасарян после обнаружения у нее эпилепсии

Впервые подозрение на эпилепсию у Багдасарян было выявлено 20 июня 2016 года в больнице города Московский, диагноз был окончательно утвержден 27 июня прошлого года. По словам прокурора, девушка по заключению врачей страдает симптоматической генерализованной эпилепсией с частыми припадками.

Позже у Багдасарян, которая не ставила врачей в известность о полученной в 2015 году черепно-мозговой травмы, дважды была констатирована эпилепсия, сказал прокурор, которая входит в список диагнозов, препятствующих получению водительских прав. «Никем данный диагноз не оспаривался, никаких жалоб на решение врача не подавалось», — отметила представитель надзорного ведомства.

Гонки с ДПС

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике «Гелендваген», после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая арестовал Багдасарян на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Год исправительных работ и 200 тысяч рублей штрафа.

Мировой участок 353 Савеловского суда с ноября 2016 года рассмотрел 72 административных протокола, составленный полицией на Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания (20.25 КоАП РФ). По итогам рассмотрения нарушительнице были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже погасила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

Также мировой суд по району Сокол 10 марта назначил ей один год исправительных работ в виде отчисления 15% от месячного заработка в доход государства за предоставление поддельного больничного листа. Данное решение обжаловано ее защитой.

С 10 февраля мировым судом были рассмотрены еще 54 административных протокола, составленных на Багдасарян за неуплату вовремя выписанных ей за нарушения ПДД штрафов, за что девушку оштрафовали на общую сумму 202 тысячи рублей.