В Челябинске вынесен приговор 20-летнему убийце 15-летней девушки

Как уже сообщало агентство, преступление произошло 3 августа 2016 года. Пьяный Шнипов встретил на остановке в Ленинском районе города незнакомую девушку и предложил проводить до дома. Он завел девушку в малолюдное место, избил, попытался изнасиловать, перерезал горло и нанес множество ударов ножом.

Как сообщили агентству в прокуратуре области, в суде было установлено, что Шнипов нанес девушке удары руками и ногами, а также не менее 24 ударов ножом в область головы, шеи и туловища. Тело девушки было обнаружено на Копейском шоссе, а через несколько дней преступника задержали.

Шнипову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ.

Сегодня, 21 марта, суд признал Шнипова виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Также суд взыскал в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда и 101,5 тысячи рублей в качестве возмещения материального вреда.