Раскрыта личность второго предполагаемого убийцы пропавшего без вести омича

«СуперОмску» стало известно имя второго предполагаемого убийцы Александра Раткевича, пропавшего в Омске 17 марта. Им оказался 29-летний боец категории М-1, экс-сотрудник ОМОНа 29-летний Серик Батталов. Он уже задержан правоохранителями.

Как сообщили «СуперОмску», Батталов был известен в Омске как один из больших любителей «боев без правил» серии М-1. Более того, в свое время Батталов служил в ОМОНе около 5 лет, однако был уволен. Также на его счету имеется судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. На свободе у мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Напомним, владелец автомобиля Lexus Александр Раткевич пропал 17 марта около 12:00, выйдя из своего дома в микрорайоне Прибрежный и уехав со своими будущими убийцами. По версии следствия, автовладельца избили у «Арены-Омск», после чего отвезли в безлюдное место и задушили. Затем злоумышленники положили тело в багажник автомобиля Toyota и увезли в Новосибирскую область, где труп пытались сжечь. Принадлежавший убитому Lexus они передали знакомой женщине. Как ранее сообщал «СуперОмск», иномарку обнаружили на следующий день, 18 марта, с посторонним человеком за рулем.