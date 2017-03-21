Следком РТ возбудил дело по факту гибели рабочего в Казани

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уловное дело по факту гибели мужчины в результате нарушения требований охраны труда, сообщила ИА «Татар-информ» помощник руководителя СУ СКР по РТ Эльвира Газизова.

Утром 20 марта в Приволжском районе Казани во время работ по установке комплекса по обработке столярных изделий на улице Магистральной 47-летний мужчина получил травму головы. Его доставили в больницу, где вскоре он скончался.

По факту происшествия в следственном отделе по Приволжскому району Казани возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, все обстоятельства случившегося устанавливаются.