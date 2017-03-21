Обвал школы под Киевом: министр сообщил о судьбе здания

По его словам, после ЧП в Василькове практически по всем областям Украины была проведена проверка учебных заведений.

«Школа не подлежит восстановлению, потому что во время экспертизы были обнаружены не только нарушения (строительства. — Ред.) в стенах и ограждающей конструкции, а еще и в фундаменте», — сообщил Зубко, которого цитирует Еспресо.TV.

В Василькове во время уроков обвалилась часть школы: все подробности ЧП

Как сообщал «Обозреватель», в Василькове около 10 утра во вторник, 11 октября, в трехэтажном здании школы № 6 произошел обвал фасадной стены с 1 по 3 этажи и перекрытий учебных помещений.

В ходе ликвидации последствий обвала стены в школе спасатели эвакуировали более 600 человек. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС «Обозревателю» заявили, что обвалилась та часть здания школы, где были коридоры — в момент, когда все школьники находились на уроках.

По факту ЧП в школе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.