МВД: жительница Нижегородской области не лечила своих детей

Уголовное дело возбуждено в отношении матери двух девочек в Сергаче, которая злоупотребляла спиртными напитками, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Осужденная приходится матерью двум девочкам 2015 и 2013 годов рождения. По данным полиции, она не обеспечивала дочерей рациональным и достаточным питанием и чистой одеждой. Также женщина не исполняла рекомендации врачей по лечению ее детей. Это привело к тому, что у девочек появились новые заболевания.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.