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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Петербуржца отправили на обязательные работы за крупный долг по алиментам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил многодетного отца, лишенного родительских прав и не оказывающего своим детям финансовой поддержки, на исправительные работы, сообщает во вторник УФССП по городу.

Сорокадвухлетний житель города лишен родительских прав в отношении своих троих детей: 15-летнего сына и дочек 13 и 11 лет. Мужчина должен ежемесячно выплачивать половину своего заработка детям до совершеннолетия.

«Но решение суда не изменило жизненных ценностей многодетного отца, его задолженность перед дочками и сыном выросла до 1,2 миллиона рублей», — говорится в релизе.

В итоге, пристав запретил мужчине выезжать за границу, а также ездить на автомобиле. Суд между тем отправил неплательщика под арест на 15 суток за неисполнение своих решений. Однако и изоляция от общества не всколыхнула отцовские чувства, в пользу детей денег так и не поступило.

В итоге, было возбуждено уголовное дело. Мировой судья признал должника виновным и приговорил к исправительным работам на срок четыре месяца с удержанием в доход государства 5% заработка.

Между тем накануне новый директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил, что считает защиту прав детей и взыскание алиментов одним из приоритетов работы ведомства.

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