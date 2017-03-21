Часть дома в Крыму обрушилась из-за взрыва газового баллона

По данным спасителей, на пульт оперативного дежурного поступила информация, что в поселке Кормовое Первомайского района горит одноэтажный дом. На место выехал дежурный караул пожарной части № 117 поселка городского типа Новоселовское в составе четырех человек и одной единицы техники.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены три комнаты, в одной из которых взорвался газовый баллон, что стало причиной обрушения части здания. Сотрудниками МЧС из огня был вынесен еще один газовый баллон, который не сдетонировал благодаря оперативным действиям спасателей.

Пострадавших в результате пожара нет, сейчас на месте работают эксперты, выясняющие причину возгорания.