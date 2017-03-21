Часть дома в Крыму обрушилась из-за взрыва газового баллона
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости (Крым). В результате взрыва газового баллона во время пожара в селе Кормовое Первомайского района обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости (Крым). В результате взрыва газового баллона во время пожара в селе Кормовое Первомайского района обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает
По данным спасителей, на пульт оперативного дежурного поступила информация, что в поселке Кормовое Первомайского района горит одноэтажный дом. На место выехал дежурный караул пожарной части № 117 поселка городского типа Новоселовское в составе четырех человек и одной единицы техники.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены три комнаты, в одной из которых взорвался газовый баллон, что стало причиной обрушения части здания. Сотрудниками МЧС из огня был вынесен еще один газовый баллон, который не сдетонировал благодаря оперативным действиям спасателей.
Пострадавших в результате пожара нет, сейчас на месте работают эксперты, выясняющие причину возгорания.