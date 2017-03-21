СК проверит факт смерти месячного младенца в Волгоградской области

По информации следователей, трагедия произошла в семье, где уже воспитывается 4 ребенка. Мертвым младенца 17 марта обнаружила мать. Прибывшие на вызов медики скорой помощи констатировали смерть малыша, в причинах которой предстоит разобраться следственным органам.

«По факту гибели полуторамесячного ребенка организована проверка. Известно, что мальчик родился на сроке беременности 6,5 месяцев. Ввиду этого при рождении у него были диагностированы заболевания», — констатировала ВДТВ и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Инесса Осипова.

Отмечается, что многодетная семья в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала и характеризуется положительно.