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16:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

СК проверит факт смерти месячного младенца в Волгоградской области

В поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области после выписки из роддома скончался полуторамесячный мальчик, сообщает ВДТВ со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, трагедия произошла в семье, где уже воспитывается 4 ребенка. Мертвым младенца 17 марта обнаружила мать. Прибывшие на вызов медики скорой помощи констатировали смерть малыша, в причинах которой предстоит разобраться следственным органам.

«По факту гибели полуторамесячного ребенка организована проверка. Известно, что мальчик родился на сроке беременности 6,5 месяцев. Ввиду этого при рождении у него были диагностированы заболевания», — констатировала ВДТВ и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Инесса Осипова.

Отмечается, что многодетная семья в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала и характеризуется положительно.

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