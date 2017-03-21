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15:08 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже полиция поймала рецидивиста, обворовавшего три киоска

Полиция задержала 21-летнего воронежца, подозреваемого в серии хищений денег из киосков. Об этом сообщили в ГУВД.

Как пояснили в полиции, в феврале 2017 года к ним поступило несколько сообщений о хищении имущества. Так, 9 февраля в 4.25 на улице Солнечная из киоска неизвестный украл деньги. Злоумышленник проник в постройку, отжав рольставни. Охранник, заметивший это, пытался задержать похитителя, но тот скрылся. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж».

Аналогичным способом неизвестный обокрал киоски, расположенные на улице Переверткина и Ленинском проспекте. Кража на Переверткина была совершена 28 февраля, а на Ленинском проспекте — 6 марта. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Общий ущерб, нанесенный злоумышленником, составил 10 тысяч рублей.

Полиции удалось задержать молодого человека, подозреваемого в хищениях. В участке он сознался в содеянном.

Как отметили в ГУВД, проводя проверку, полицейские выяснили о еще одной краже, совершенной злоумышленником. 21 февраля во дворе дома на улице Владимира Невского молодой человек похитил со скамейки сумку, принадлежащую 31-летнему воронежцу. В сумке находились сотовый телефон, банковская карта и 200 рублей. По факту произошедшего, как подчеркнули в ГУВД, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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