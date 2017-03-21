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15:17 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре два работника кафе нанесли ножевые ранения троим посетителям

Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли тринадцать ножей и двое ножниц со следами крови.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства нанесения работниками кафе тяжких телесных повреждений посетителям увеселительного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 19 марта, в дежурную часть отдела полиции № 9, медики одной из самарских больниц сообщили о трёх пациентах с ножевыми ранениями, поступивших к ним из кафе, расположенного на улице Тухачевского — 24-летнего жителя Кинель-Черкасского района, 22-летнего жителя Саратовской области и 23-летнего самарца.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, провела опрос персонала и посетителей увеселительного заведения, изъяла тринадцать ножей и двое ножниц со следами крови, а также записи камер видеонаблюдения. Изучив собранные материалы, полицейские пришли к выводу, что преступление совершили в ходе внезапно возникшей ссоры работающие в кафе два местных жителя 26-ти и 18-ти лет. Вскоре молодые люди были задержаны сотрудниками уголовного розыска, после чего их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Накануне по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц» уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Работникам кафе грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.

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