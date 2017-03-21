В Самаре два работника кафе нанесли ножевые ранения троим посетителям
Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли тринадцать ножей и двое ножниц со следами крови.
Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли тринадцать ножей и двое ножниц со следами крови.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства нанесения работниками кафе тяжких телесных повреждений посетителям увеселительного заведения, сообщает
В воскресенье, 19 марта, в дежурную часть отдела полиции № 9, медики одной из самарских больниц сообщили о трёх пациентах с ножевыми ранениями, поступивших к ним из кафе, расположенного на улице Тухачевского — 24-летнего жителя
Прибывшая на место происшествия
Накануне по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц» уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Работникам кафе грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.