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15:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Бизнес-леди из Екатеринбурга судят за организацию азартных игр

28-летняя жительница Екатеринбурга Алеся Лавриненко готовится предстать перед судом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ее обвиняют в незаконном проведении азартных игр.

Как выяснилось в ходе расследования, Лавриненко незаконно проводила азартные игры при помощи электронного устройства с игровым программным обеспечением. Все происходило в павильоне, расположенном на остановке общественного транспорта на Сибирском тракте.

Как отметили в прокуратуре, для придания легальности своим действиям Лавриненко выдавала квитанции о приеме денег от желающих поиграть, а также документально оформляла выдачу выигрыша. Между тем, организация и проведение азартных игр может осуществляться лишь на специально отведенных территориях — в игорных зонах, которых в Свердловской области нет.

Сейчас уголовное дело Алеси Лавриненко направлено мировому судье Октябрьского района.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, противоправная деятельность бизнес-леди, которой вменяется еще и организация азартных игр, была выявлена участковым уполномоченным полиции. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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