Бизнес-леди из Екатеринбурга судят за организацию азартных игр

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ее обвиняют в незаконном проведении азартных игр.

Как выяснилось в ходе расследования, Лавриненко незаконно проводила азартные игры при помощи электронного устройства с игровым программным обеспечением. Все происходило в павильоне, расположенном на остановке общественного транспорта на Сибирском тракте.

Как отметили в прокуратуре, для придания легальности своим действиям Лавриненко выдавала квитанции о приеме денег от желающих поиграть, а также документально оформляла выдачу выигрыша. Между тем, организация и проведение азартных игр может осуществляться лишь на специально отведенных территориях — в игорных зонах, которых в Свердловской области нет.

Сейчас уголовное дело Алеси Лавриненко направлено мировому судье Октябрьского района.