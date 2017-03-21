Бизнес-леди из Екатеринбурга судят за организацию азартных игр
28-летняя жительница Екатеринбурга Алеся Лавриненко готовится предстать перед судом.
28-летняя жительница Екатеринбурга Алеся Лавриненко готовится предстать перед судом.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ее обвиняют в незаконном проведении азартных игр.
Как выяснилось в ходе расследования, Лавриненко незаконно проводила азартные игры при помощи электронного устройства с игровым программным обеспечением. Все происходило в павильоне, расположенном на остановке общественного транспорта на Сибирском тракте.
Как отметили в прокуратуре, для придания легальности своим действиям Лавриненко выдавала квитанции о приеме денег от желающих поиграть, а также документально оформляла выдачу выигрыша. Между тем, организация и проведение азартных игр может осуществляться лишь на специально отведенных территориях — в игорных зонах, которых в Свердловской области нет.
Сейчас уголовное дело Алеси Лавриненко направлено мировому судье Октябрьского района.
Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, противоправная деятельность