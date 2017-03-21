В уфимском колледже работала преподаватель-взяточница

Прокуратуре потребовалось вмешаться в дела учебного заведения, чтобы там решились уволить охочего до взяток преподавателя.

Учительнице русского языка Уфимского автотранспортного колледжа еще в августе прошлого года вынесли приговор сразу по нескольким статьям: женщина подделывала документы и брала взятки. Ей назначили штраф — 20 тысяч рублей, и на этом все затихло. Преподаватель продолжила работать в колледже.

— Трудовой кодекс РФ запрещает заниматься педагогической деятельностью судимым за тяжкие преступления. Но ее не уволили. Поэтому районная прокуратура направила директору представление, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Только после этого с учительницей расторгли трудовой договор, а начальника отдела кадров, которая закрыла глаза на нарушения закона, наказали.