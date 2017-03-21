Водитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» в Воронежской области

Автомобиль Mitsubishi врезался в «КАМАЗ» на 9 км автодороги между трассой М4 «Дон» и Новохоперском в Бобровском районе в 13:00 вторника, 21 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. В ДТП погиб водитель иномарки, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, 30-летний водитель Mitsubishi, житель Воронежской области, ехал по направлению к Боброву. Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 30-летнего мужчины. Водитель иномарки погиб на месте ДТП, водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.