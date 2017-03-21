Трамвай и такси столкнулись в центре Челябинска
Закрыто движение на Медгородок.
Закрыто движение на Медгородок.
Авария с участием трамвая и легкового автомобиля такси произошла в Центральном районе Челябинска, об этом очевидцы сообщили в социальной сети.
Вагон маршрута № 6 и машина столкнулись в районе пересечения Свердловского проспекта с улицей Коммуны около 17 часов 21 марта.
Напомним, утром 21 марта движению трамваев в Челябинске помешал маршрутный микроавтобус, который по не выясненным пока причинам оказался на рельсах, а водителя поблизости не было.