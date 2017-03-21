В процессе по отравлению банкира Пузикова приступили к допросу подсудимой

Настала очередь допроса подсудимой. По словам ее адвоката, Екатерина Пузикова намерена, в первую очередь, обратить внимание председательствующей на то, что не все, кто ел картофельное пюре отравились, следовательно, не она добавляла яд в кастрюлю.

Напомним, согласно версии предварительного следствия, на вечеринке 7 марта 2012 г. жена Дмитрия Пузикова Екатерина приготовила картофельное пюре и добавила туда яд. Она же принесла кастрюлю на обеденный стол и наложила еду в тарелку мужу. Вкусив пюре, Пузиков заявил, что оно горькое. Тогда из этой же тарелки пюре попробовали гости Сафонов и Борисова, и подтвердили наличие горечи. В итоге все трое получили отравление таллием различной степени тяжести.

«Вследствие этого обвинение и связало горечь с присутствием яда, — считает адвокат подсудимой Василий Гурко. — Однако история отравлений таллием убеждает, что яд не может быть горьким по определению: кто же его тогда будет есть и травиться?».

Свои доводы Пузикова обосновывает показаниями свидетелей, которые повторили свои слова в суде.

Так, Денис Локтионов говорил на допросе: «После того как стали говорить, что указанное пюре горькое на вкус, я попробовал из кастрюли, и оно мне показалось не горьким и вполне съедобным на вкус». Также, согласно показаниям свидетеля Семеновой, после того, как подсудимая подала пюре своему мужу и Трубникову, она предлагала пюре и другим участникам вечеринки. При этом ни Трудников, ни Локтионов не получили отравления.

Из показаний же свидетеля Марии Борисовой, данных 24 марта 2012 года: «Я взяла эту тарелку с картошкой, пошла в туалет, где смыла картошку в унитаз. Вернулась на кухню, помыла тарелку из-под этой картошки, тарелку положила рядом с мойкой на полотенце, после этого взяла другую тарелку, с которой подошла к столу, за которым все сидели. При этом кастрюля с картошкой стояла на этом столе. После этого я положила в ложку немного картошки, попробовала ее. Картошка была абсолютно нормальной. После этого я стала накладывать картошку в чистую тарелку Пузикову Д. В. и отдала тарелку последнему. И Пузиков, и Сафонов ели эту картошку, которую я положила, я это видела сама. Ели из одной тарелки и не жаловались».

В то же время, согласно данным экспертизы: «Во внутренних смывах с кастрюли, в которой находилось картофельное пюре, обнаружены следы загрязнения таллием в размере 55,2 мкг/г», в то время как, например, на салатнике всего 2,28 мкг/г.

«Концентрация загрязнения таллием кастрюли в несколько раз больше чем загрязнение других предметов из числа посуды, — уверяет адвокат Гурко. — Вопрос только в том, как и когда он мог там оказаться?».

По словам защиты, сторона обвинения не смогла установить, какое именно соединение таллия использовалось, в каком агрегатном состоянии находилось это вещество, где и как хранилось, когда и как обвиняемая добыла яд.

В конечном итоге защитник приходит к выводу, что яд был добавлен в пюре, когда оставалась последняя порция для Дмитрия Пузикова. В это время кастрюля стояла на столе и любой мимо проходящий мог незаметно высыпать туда из маленького контейнера таллиевой соли.

Во время дополнительного расследования были допрошены лица, которые, по мнению следователя, могли бы знать, где можно достать соединения таллия. Однако, по словам адвоката Андрея Карномазова, они не были внесены в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Но защита добилась их участия в процессе.

В суд пришли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, регионального управления Россельхознадзора, заведующий кафедры химзащиты растений, декан агрохимического факультета, агрономы, фармацевт и другие. Все 11 человек не смогли сообщить суду, где можно взять таллий или его соединения. Более того, в материалы дела подшиты два ответа УФСБ на запрос следствия, говорящие о том, что и спецслужбы не знают мест реализации этих веществ.