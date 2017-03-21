Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
СМИ: США запланировали отрезать одну из стран от мировых финансов
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Снайпер ВСУ: плакали от счастья, когда Гиви кормил нас погонами
Сделка между РФ и Турцией может развалить НАТО
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
15:55 (мск), источник: Volga News

В процессе по отравлению банкира Пузикова приступили к допросу подсудимой

В Красноярском райсуде продолжается судебное следствие по делу об отравлении банкира Дмитрия Пузикова.

Настала очередь допроса подсудимой. По словам ее адвоката, Екатерина Пузикова намерена, в первую очередь, обратить внимание председательствующей на то, что не все, кто ел картофельное пюре отравились, следовательно, не она добавляла яд в кастрюлю.

Напомним, согласно версии предварительного следствия, на вечеринке 7 марта 2012 г. жена Дмитрия Пузикова Екатерина приготовила картофельное пюре и добавила туда яд. Она же принесла кастрюлю на обеденный стол и наложила еду в тарелку мужу. Вкусив пюре, Пузиков заявил, что оно горькое. Тогда из этой же тарелки пюре попробовали гости Сафонов и Борисова, и подтвердили наличие горечи. В итоге все трое получили отравление таллием различной степени тяжести.

«Вследствие этого обвинение и связало горечь с присутствием яда, — считает адвокат подсудимой Василий Гурко. — Однако история отравлений таллием убеждает, что яд не может быть горьким по определению: кто же его тогда будет есть и травиться?».

Свои доводы Пузикова обосновывает показаниями свидетелей, которые повторили свои слова в суде.

Так, Денис Локтионов говорил на допросе: «После того как стали говорить, что указанное пюре горькое на вкус, я попробовал из кастрюли, и оно мне показалось не горьким и вполне съедобным на вкус». Также, согласно показаниям свидетеля Семеновой, после того, как подсудимая подала пюре своему мужу и Трубникову, она предлагала пюре и другим участникам вечеринки. При этом ни Трудников, ни Локтионов не получили отравления.

Из показаний же свидетеля Марии Борисовой, данных 24 марта 2012 года: «Я взяла эту тарелку с картошкой, пошла в туалет, где смыла картошку в унитаз. Вернулась на кухню, помыла тарелку из-под этой картошки, тарелку положила рядом с мойкой на полотенце, после этого взяла другую тарелку, с которой подошла к столу, за которым все сидели. При этом кастрюля с картошкой стояла на этом столе. После этого я положила в ложку немного картошки, попробовала ее. Картошка была абсолютно нормальной. После этого я стала накладывать картошку в чистую тарелку Пузикову Д. В. и отдала тарелку последнему. И Пузиков, и Сафонов ели эту картошку, которую я положила, я это видела сама. Ели из одной тарелки и не жаловались».

В то же время, согласно данным экспертизы: «Во внутренних смывах с кастрюли, в которой находилось картофельное пюре, обнаружены следы загрязнения таллием в размере 55,2 мкг/г», в то время как, например, на салатнике всего 2,28 мкг/г.

«Концентрация загрязнения таллием кастрюли в несколько раз больше чем загрязнение других предметов из числа посуды, — уверяет адвокат Гурко. — Вопрос только в том, как и когда он мог там оказаться?».

По словам защиты, сторона обвинения не смогла установить, какое именно соединение таллия использовалось, в каком агрегатном состоянии находилось это вещество, где и как хранилось, когда и как обвиняемая добыла яд.

В конечном итоге защитник приходит к выводу, что яд был добавлен в пюре, когда оставалась последняя порция для Дмитрия Пузикова. В это время кастрюля стояла на столе и любой мимо проходящий мог незаметно высыпать туда из маленького контейнера таллиевой соли.

Во время дополнительного расследования были допрошены лица, которые, по мнению следователя, могли бы знать, где можно достать соединения таллия. Однако, по словам адвоката Андрея Карномазова, они не были внесены в список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Но защита добилась их участия в процессе.

В суд пришли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, регионального управления Россельхознадзора, заведующий кафедры химзащиты растений, декан агрохимического факультета, агрономы, фармацевт и другие. Все 11 человек не смогли сообщить суду, где можно взять таллий или его соединения. Более того, в материалы дела подшиты два ответа УФСБ на запрос следствия, говорящие о том, что и спецслужбы не знают мест реализации этих веществ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Началось строительство кольца на Московском шоссе/ул. Луначарского
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь