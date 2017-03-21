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16:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии перед судом предстали члены банды грабителей

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане завершено расследование ряда преступлений, совершенных в Учалинском районе республики.

В ходе выезда следственно-оперативной группы МВД по РБ на место преступления, а также дальнейшим следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года водитель отдела вневедомственной охраны вступил в сговор с 28-летним бывшим участковым уполномоченным полиции. Они проникли в дом 90-летней жительницы села Юлдашево и похитили 100 тысяч рублей. Также в ноябре они проникли в дом 80-летней местной жительницы и, избив ее палкой, похитили имущество и деньги на сумму более трех тысяч рублей.

С участием новых членов преступной группы в феврале 2016 года полицейский с подельником, угрожая ружьем продавщице магазина «Тан — Рассвет», похитили выручку в сумме 700 рублей и мобильный телефон. В феврале они дважды напали на продавцов магазина «Нур». Одной из них брызнули в лицо из газового баллончика, повредили руку, отобрали у женщины сумочку с вещами и содержимым на общую сумму около 1,5 тысячи рублей. У другой продавщицы, возвращавшейся с работы, вырвали из рук сумку с деньгами, причинив ущерб на сумму около двух тысяч рублей. Скрываясь от очевидцев на автомобиле, выбросили сумку, вынув ценное содержимое.

«Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по РБ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему водителю местного отдела вневедомственной охраны и его троим знакомым в возрасте от 22 до 28 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса (покушение на грабеж)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ.

Двоим осужденным назначено 8,5 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, еще двоим по 1,5 года лишения свободы условно.

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