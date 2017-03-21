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16:39 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже водитель розовой KIA, ехавшая по встречке в потоке авто, отделалась штрафом в 5000 рублей

Полицейские наказали автомобилистку по видео, выложенному в сеть.

На днях в Воронеже резонанс получило видео с автомобилисткой на розовой Kia Soul. Женщина безмятежно ехала по встречной полосе Ленинского проспекта, не замечая, что нарушает правила. ЧП произошло в районе ДК имени Кирова.

Другим автомобилистам приходилось уворачиваться, чтобы избежать лобовой аварии. На видеоролике горожане заметили, что рука автомобилистки поднята к голове. Люди предположили, что водитель разговаривала по телефону в момент опасных маневров.

Полицейские оперативно среагировали и выяснили, что ЧП произошло 18 марта. За рулем Kia Soul была 31-летняя женщина.

«Водителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Полицейские поблагодарили активного горожанина, выложившего видео с нарушением в соцсеть.

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