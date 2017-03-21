Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Москвич получил условный срок за попытку вывезти из страны на поезде танк Т-34

Суд Челябинской области приговорил москвича к трем годам лишения свободы условно за попытку в 2015 году на поезде вывезти в Казахстан танк Т-34−85 1945 года выпуска. Об этом во вторник, 21 марта, пресс-служба УФСБ России по Челябинской области сообщила РИА Новости.

«Карталинский городской суд признал виновным жителя Москвы в покушении на незаконное перемещение через госграницу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза культурных ценностей в крупном размере. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж
Минобороны опубликовало медиагалерею новых вооружений

Как отметили в пресс-службе, танк, который по документам является культурной ценностью России, был приобретен москвичом в Латвии за 20 тысяч евро. Позже владелец боевой машины решил продать ее за 230 тысяч евро в Казахстан, но разрешения на вывоз из России культурных ценностей получать не стал из-за высокой таможенной пошлины.

Боевую машину летом 2015 года обнаружили пограничники досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу. В настоящее время танк обращен в пользу государства.

8 декабря 2016 года стало известно, что в поезде Калининград — Москва таможенники вскрыли тайник с оружием времен Великой Отечественной войны, находившийся в туалете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали, возможен ли обмен Крыма
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь