Арестованы подозреваемые в краже из допофиса Татфондбанка

Установлено, что подозреваемые, совершив хищение, в отчетных документах скрывали отсутствие наличности путем удаления расходно-кассовых ордеров по операциям вывоза денежных средств.

В настоящее время по решению суда на период следствия задержанные руководитель дополнительного офиса и бывший контроллер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража» продолжается, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Отсутствие 3,8 млн рублей, 35000 евро и 35000 долларов США в инкассаторской сумке, привезенной в центральный офис банка из Высокогорского офиса, было обнаружено 13 марта.