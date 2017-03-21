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17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Арестованы подозреваемые в краже из допофиса Татфондбанка

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан задержали троих подозреваемых в совершении кражи из дополнительного офиса Татфондбанка, расположенного на станции Высокая Гора, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что подозреваемые, совершив хищение, в отчетных документах скрывали отсутствие наличности путем удаления расходно-кассовых ордеров по операциям вывоза денежных средств.

В настоящее время по решению суда на период следствия задержанные руководитель дополнительного офиса и бывший контроллер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража» продолжается, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Отсутствие 3,8 млн рублей, 35000 евро и 35000 долларов США в инкассаторской сумке, привезенной в центральный офис банка из Высокогорского офиса, было обнаружено 13 марта.

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