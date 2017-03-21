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17:58 (мск), источник: ЮГА.ру

Жительница Краснодара отправила покупательнице шоколад вместо золотого кольца

Краснодарские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве.

Жительница Оренбурга решила купить в интернете золотое кольцо с изумрудами за 5 тыс. рублей. Онлайн продавец из Краснодара заверила, что посылку можно будет оплатить при получении. Заказ пришел в срок, женщина проверила бандероль дома и обнаружила, что ей прислали плитку шоколада вместо кольца, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Женщина обратилась в полицию и неоднократно пыталась связаться с продавцом. Возбудили уголовное дело. Продавца объявили в розыск и задержали на улице. Подозреваемой оказалась 24-летняя местная жительница, которая не стала отпираться и призналась в содеянном. Вырученные деньги она потратила на личные нужды.

Стражи порядка установили, что в сентябре 2016 года злоумышленница так же обманула жительницу Краснодара. Ей вместо обещанного золотого браслета за 14 тыс. рублей пришли маникюрные щипчики.

Расследование продолжается, задержанной грозит пять лет лишения свободы.

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