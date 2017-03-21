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17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция проверит сообщения о замаскированных игровых автоматах в Воронеже

Павильон с оборудованием установили у Дома быта.

Полицейские проверяют сообщения об игровых автоматах в центре Воронежа, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник, 21 марта. Оборудование, замаскированное под торговый павильон, горожане обнаружили у Дома быта (улица 20 лет Октября, 119).

Администратор группы «Типичный Воронеж» соцсети «ВКонтакте» опубликовал запись беседы с пожилой женщиной, игравшей в киоске 21 марта. Пенсионерка призналась, что «уже много вложила» в азартные игры и добавила, что «вернула только тысячу рублей». По словам женщины, автоматы обслуживает оператор, который берет плату за игру и выдает выигрыш через окошко. Павильон оснащен двумя мониторами и джойстиками. Со стороны автоматы выглядят как киоск общепита или будка платных туалетов.

Похожее оборудование правоохранители нашли на ярмарке «Невская» ноябре 2016 года. По данным областной прокуратуры, павильон арендовала компания ООО «Доминант» (основной вид работы — торговля молочными продуктами). Оборудование изъяли и направили на экспертизу. Прокуратура направила информацию в мэрию.

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