В Нежине озеро окрасилось в розовый цвет: экологи бьют тревогу

Отмечается, что на поверхности Нежин-озера дохлой рыбы нет, однако водоем имеет неприятный запах, при чем уже около года.

Пока причины такого изменения окраски воды неизвестны, однако начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадий Чернышев уверяет, что ситуация взята под его контроль.

У озера начали работать специалисты, которые в дальнейшем должны объяснить, что же произошло с водоемом, и нет ли там химикатов.