В Воронеже за остановкой «Переверткина» на 5 м провалился асфальт

В нескольких сантиметрах от края ямы был припаркован автомобиль. Машина могла бы провалиться вслед за асфальтом, но владелец быстро успел перегнать авто в другое место, добавила Алена Калинина. Горожанка сообщила о случившемся по телефону 112, около 13:00 на место приехали сотрудники водоканала и огородили территорию вокруг ямы.