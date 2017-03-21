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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже за остановкой «Переверткина» на 5 м провалился асфальт

Яма глубиной около 5 м появилась за остановкой «Переверткина» около 10:30 вторника, 21 марта. При обрушении асфальта никто не пострадал, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» свидетель случившегося Алена Калинина.

В нескольких сантиметрах от края ямы был припаркован автомобиль. Машина могла бы провалиться вслед за асфальтом, но владелец быстро успел перегнать авто в другое место, добавила Алена Калинина. Горожанка сообщила о случившемся по телефону 112, около 13:00 на место приехали сотрудники водоканала и огородили территорию вокруг ямы.

— Сейчас яму разрыли еще больше, трещина сильно пошла дальше. А там постоянно проезжают машины и ходят люди. Благо, туда никто не провалился — ширина ямы где-то 2 м, длина — 3−4 м, — добавила Калинина.

Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет причины обрушения асфальта.

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