На заводе в Виннице подрались 20 человек, полиция возбудила дело

Как сообщается, массовая драка произошла на территории завода 14 марта 2017 года. Между двумя группами молодых людей возник конфликт и драка на почве раздела имущества недействующего предприятия заинтересованными лицами.

«Полицейские в тот же день задержали и доставили в Теплицкое отделение полиции более двух десятков участников конфликта, которые были допрошены. У участников инцидента изъяты устройство для отстрела резиновых пуль и гладкоствольное охотничье ружье», — говорится в сообщении.

Как отмечается, участники конфликта отказались от дачи показаний, никто из них не обратился с заявлением в полицию о нанесении телесных повреждений. На данный момент по факту хулиганских действий расследуется уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины, злоумышленникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.