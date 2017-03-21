Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Мнение: бытовое убийство директора "Роскосмоса" можно исключить
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
17:35 (мск), источник: ivbg.ru

Выборгская таможня задержала старинные монеты. Видео

Выборгская таможня задержала мужчину, пытавшегося вывезти в Финляндию 1495 старинных монет.

Источник: ivbg.ru

Старинные монеты 19 века Российской империи и других европейских стран были обнаружены сотрудниками Выборгской таможни при досмотре ручной клади у пассажира «Аллегро». Нумизмат ехал из Хельсинки в Петербург. О задержании стало известно 15 апреля.

Каких-либо разъяснительных документов на перевозимый раритет пассажир поезда таможенному инспектору предъявить не смог.

Монеты проходят таможенную экспертизу для определения их рыночной стоимости и рассмотрения вопроса об отнесении к культурным ценностям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор и глава Ленобласти предложили ввести обязательное психологическое тестирование детей и родителей
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь