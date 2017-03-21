Выборгская таможня задержала старинные монеты. Видео

Старинные монеты 19 века Российской империи и других европейских стран были обнаружены сотрудниками Выборгской таможни при досмотре ручной клади у пассажира «Аллегро». Нумизмат ехал из Хельсинки в Петербург. О задержании стало известно 15 апреля.

Каких-либо разъяснительных документов на перевозимый раритет пассажир поезда таможенному инспектору предъявить не смог.

Монеты проходят таможенную экспертизу для определения их рыночной стоимости и рассмотрения вопроса об отнесении к культурным ценностям.