Деньги ФСО пропали в доме приемов резиденции президента России
Задержан глава ФГУП «Атекс» Федеральной службы охраны.
Задержан глава ФГУП «Атекс» Федеральной службы охраны.
В Москве задержаны глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Они проходят по делу о хищении бюджетных средств при исполнении контракта по строительству комплекса объектов в резиденции президента РФ в
Уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследует Следственный комитет России (СКР). В рамках расследования сегодня в Москве были задержаны глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Они уже допрошены, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.
Причиненный хищениями ущерб пока не называется, однако известно, что расследование касается строительства на объекте ФСО «Огарево», заказчиком которого выступала Федеральная служба охраны. Договор между заказчиком и ФГУП ««Атэкс» на проектирование и строительство гаража, гостиницы со спортивным залом, ангара для хранения парковой техники, дома приемов, комендатуры,
В связи с невыполнением договорных обязательств ФСО обратилась в арбитраж, требуя от строителей выплаты неустойки на 77 млн руб. Во время разбирательства выяснилось, что «фактически работ было выполнено еще меньше, чем заявлено в иске». «Указанное не относится к предмету рассмотрения спора и входит в компетенцию иных правоохранительных органов», — резюмировал арбитражный суд. Именно последнее обстоятельство и привело к возбуждению уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение объекта.
По данным источников «Фонтанки.ру», Андрей Каминов и Станислав Кюнер были задержаны в рамках расследования дела о контрабанде элитного алкоголя, обвиняемым по которому проходит
Параллельно ФСБ проводит обыски в
Александр Александров, Анна Токарева