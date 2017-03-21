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18:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Деньги ФСО пропали в доме приемов резиденции президента России

Задержан глава ФГУП «Атекс» Федеральной службы охраны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве задержаны глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Они проходят по делу о хищении бюджетных средств при исполнении контракта по строительству комплекса объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Одновременно обыски прошли в санкт-петербургском офисе ООО «Стройкомплект», связанной с компанией «БалтСтрой», которая выступала в качестве субподрядчика «Атэкса».

Уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследует Следственный комитет России (СКР). В рамках расследования сегодня в Москве были задержаны глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Они уже допрошены, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

Причиненный хищениями ущерб пока не называется, однако известно, что расследование касается строительства на объекте ФСО «Огарево», заказчиком которого выступала Федеральная служба охраны. Договор между заказчиком и ФГУП ««Атэкс» на проектирование и строительство гаража, гостиницы со спортивным залом, ангара для хранения парковой техники, дома приемов, комендатуры, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений и ведению авторского надзора ФСО был заключен в декабре 2012 года. Его стоимость составила около 5,7 млрд руб. В июле 2013 года строители получили участок земли под этот проект, а также аванс, в соответствии с контрактом, они должны были закончить работы 30 ноября 2014 года. Позже срок завершения строительства был перенесен на 31 марта 2015 года, однако к этой дате объект не был сдан. По состоянию на 1 апреля 2015 года стоимость невыполненных работ по контракту составляла 2,4 млрд. руб.

В связи с невыполнением договорных обязательств ФСО обратилась в арбитраж, требуя от строителей выплаты неустойки на 77 млн руб. Во время разбирательства выяснилось, что «фактически работ было выполнено еще меньше, чем заявлено в иске». «Указанное не относится к предмету рассмотрения спора и входит в компетенцию иных правоохранительных органов», — резюмировал арбитражный суд. Именно последнее обстоятельство и привело к возбуждению уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение объекта.

По данным источников «Фонтанки.ру», Андрей Каминов и Станислав Кюнер были задержаны в рамках расследования дела о контрабанде элитного алкоголя, обвиняемым по которому проходит санкт-петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, арестованный 30 марта прошлого года. По версии следствия, господин Михальченко пытался в обход таможни под видом строительного герметика завезти в принадлежащие ему рестораны сотни бутылок с раритетным французским коньяком. Собеседники издания в правоохранительных органах столицы рассказали, что новое дело — результат признательных показаний господина Михальченко.

Параллельно ФСБ проводит обыски в санкт-петербургском офисе ООО «Стройкомплект», связанной с компанией «БалтСтрой» (аффилирована с арестованным миллиардером Дмитрием Михальченко). Как сообщает «Фонтанка.ру», экс-директор «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский задержан. Компания, которую сейчас возглавляет Максим Орлов, выступала в качестве субподрядчика застройщика ФГУП ФСО «Атэкс».

Александр Александров, Анна Токарева

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