Любитель «пьяной езды» предстанет перед судом в Петербурге

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в феврале обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. При этом ранее он был подвергнут административному наказанию и лишен водительских прав на 1,5 года.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение, и дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.