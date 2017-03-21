Любитель «пьяной езды» предстанет перед судом в Петербурге
Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, попавшегося на «пьяной езде».
Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, попавшегося на «пьяной езде».
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В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение, и дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.