В Самаре врач за смерть пациентки приговорен к ограничению свободы
Сам врач объяснял смерть пациентки во время операции особенностями организма.
Сам врач объяснял смерть пациентки во время операции особенностями организма.
Суд Промышленного района Самары признал врача высшей категории в одной из частных клиник виновным в причинении смерти по неосторожности пациентке, во время операции по удалению гланд, сообщает 63.ru.
28-летней женщине было рекомендовано удалить гланды
Во время операции хирург провел местное обезболивание с помощью лидокаина, которым следовало пропитать мягкие ткани. При введении лидокаина он попал в сосуды, распределился по организму, что привело к острому отравлению и последующей смерти пациентка. По версии следствия, врач действовал халатно и не выполнил свои профессиональные обязанности. Сам врач считает, что все действия операции совершил без ошибок, а пациентка скончалась
Суд приговорил хирурга к полутора годам ограничения свободы, запретил заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, и постановил выплатить матери и мужу погибшей женщины один миллион рублей.