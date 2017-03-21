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18:01 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре врач за смерть пациентки приговорен к ограничению свободы

Сам врач объяснял смерть пациентки во время операции особенностями организма.

Суд Промышленного района Самары признал врача высшей категории в одной из частных клиник виновным в причинении смерти по неосторожности пациентке, во время операции по удалению гланд, сообщает 63.ru.

28-летней женщине было рекомендовано удалить гланды из-за диагноза «хронический тонзиллит».

Во время операции хирург провел местное обезболивание с помощью лидокаина, которым следовало пропитать мягкие ткани. При введении лидокаина он попал в сосуды, распределился по организму, что привело к острому отравлению и последующей смерти пациентка. По версии следствия, врач действовал халатно и не выполнил свои профессиональные обязанности. Сам врач считает, что все действия операции совершил без ошибок, а пациентка скончалась из-за индивидуальных особенностей организма.

Суд приговорил хирурга к полутора годам ограничения свободы, запретил заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, и постановил выплатить матери и мужу погибшей женщины один миллион рублей.

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