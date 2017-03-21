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18:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Богородске двое мужчин пытались похитить сейф с драгоценностями

Преступники сбросили сейф из окна торгового центра и убежали, когда сработала сигнализация.

Суд вынес приговор мужчинам, которые пытались похитить сейф с ювелирными изделиями из торгового центра в Богородске, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В начале декабря 2015 года ранним утром злоумышленники принесли лестницу и поднялись на второй этаж торгового центра. За торговым прилавком они отыскали металлический сейф, в котором были ювелирные украшения на сумму почти 2 млн рублей.

Злоумышленники выбросили сейф через окно, но тут сработала охранная сигнализация торгового центра. Обвиняемые испугались и скрылись с места происшествия, оставив сейф во дворе.

Суд приговорил одного подсудимого к году и 9 месяцам лишения свободы, второго — к двум годам и одному месяцу лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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