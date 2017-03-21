Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
В Кремле о сложностях из-за Крыма: всей России придется заплатить
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
19:37 (мск), источник: РАПСИ

Прокурорская проверка по факту смерти Евдокимова в СИЗО-5 выявила нарушения

МОСКВА, 21 мар — РАПСИ. Прокуратура города Москвы выявила нарушения федерального законодательства в столичном СИЗО-5 по итогам проверки, проведенной в связи с обнаружением трупа директора Госкорпорации «Роскосмос» по качеству и надежности Владимира Евдокимова в одной из камер учреждения, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

Как отмечает ведомство, должностными лицами СИЗО-5 не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения.

Евдокимов был обнаружен мертвым в санузле камеры следственного изолятора 18 марта. На его теле были обнаружены раны в области грудной клетки и шеи.

Читайте также
Адвокат сообщила об отсутствии у Евдокимова жалоб на содержание в СИЗО

По факту смерти находившегося под стражей мужчины Головинский межрайонный следственный отдел управления по Северному административному округу Москвы возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «убийство». По сведениям прокуратуры, в ходе расследования дела об убийстве Евдокимова действиям (бездействию) должностных лиц СИЗО-5 будет дана уголовно-правовая оценка.

Исполнительный директор «Роскосмоса» был взят под стражу в связи с обвинением по делу о мошенническом хищении 200 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках данного уголовного дела в СИЗО содержатся бывший гендиректор «дочки» РСК «МиГ» — компании «МиГ-Рост» — Алексей Озеров и замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков. Бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев объявлен в международный розыск.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007—2009 годах через ряд подконтрольных им фирм незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», оцененную не менее чем в 200 миллионов рублей. В действиях фигурантов следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пять частых уловок: как обманывают потребителей
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Глава Сбербанка посоветовал не переживать о курсе рубля
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Орешкин назвал причины низкой производительности труда
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочерьми
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь