Прокурорская проверка по факту смерти Евдокимова в СИЗО-5 выявила нарушения

Как отмечает ведомство, должностными лицами СИЗО-5 не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения.
Евдокимов был обнаружен мертвым в санузле камеры следственного изолятора 18 марта. На его теле были обнаружены раны в области грудной клетки и шеи.
По факту смерти находившегося под стражей мужчины Головинский межрайонный следственный отдел управления по Северному административному округу Москвы возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «убийство». По сведениям прокуратуры, в ходе расследования дела об убийстве Евдокимова действиям (бездействию) должностных лиц СИЗО-5 будет дана уголовно-правовая оценка.
Исполнительный директор «Роскосмоса» был взят под стражу в связи с обвинением по делу о мошенническом хищении 200 миллионов рублей.
В настоящее время в рамках данного уголовного дела в СИЗО содержатся бывший гендиректор «дочки» РСК «МиГ» — компании «МиГ-Рост» — Алексей Озеров и замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков. Бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев объявлен в международный розыск.
По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007—2009 годах через ряд подконтрольных им фирм незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», оцененную не менее чем в 200 миллионов рублей. В действиях фигурантов следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).