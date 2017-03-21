Прокурорская проверка по факту смерти Евдокимова в СИЗО-5 выявила нарушения

Как отмечает ведомство, должностными лицами СИЗО-5 не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения.

Евдокимов был обнаружен мертвым в санузле камеры следственного изолятора 18 марта. На его теле были обнаружены раны в области грудной клетки и шеи.