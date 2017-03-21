В харьковском метро пьяный мужчина открыл стрельбу, ранен один человек

В харьковском метро в цокольном помещении на станции «Южный вокзал» пьяный мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел 20 марта в 19:45.

«Как выяснили правоохранители, 31-летний житель Харьковской области из хулиганских побуждений выстрелил из предмета, похожего на травматический пистолет, и попал незнакомцу в ногу. 29-летний пострадавший доставлен в больницу с ранением стопы», — говорится в сообщении.

Полиция задержала стрелка, у него изъяты вещественные доказательства — спецсредство и резиновая пуля.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.