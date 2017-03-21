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21:31 (мск), источник: Sputnik.by

Бывший помощник прокурора Бреста получил за спайсы 14 лет

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Суд Малоритского района признал виновным бывшего помощника прокурора Бреста Александра Вильхового в незаконном обороте психотропных веществ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет, сообщила Sputnik во вторник заместитель председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Источник: Sputnik.by

Суд над 28-летним жителем Брестского района начался 6 марта: по версии обвинения, он в декабре 2016 года купил в интернете спайс, а потом пытался продать его часть своей знакомой.

«Обвиняемый признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасного психотропного вещества, и на основании ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишение свободы на срок 14 лет», — сказала Скалкович.

Она также уточнила, что отбывать наказание Вильховой будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, суд также постановил конфисковать у обвиняемого имущество.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в порядке апелляции.

Таким образом, суд вынес практически самое суровое решение: статья 328 УК в качестве наказания предусматривает до 15 лет заключения.

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