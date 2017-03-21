В Жодино маршрутка врезалась в грузовик

ДТП произошло 21 марта около 18.00 на 28-м км автодороги Слобода-Новосады в черте города Жодино. По предварительной версии, 27-летний водитель маршрутного такси проявил невнимательность либо отвлекся от управления и совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузоперевозчик «Ивеко» с полуприцепом. В результате аварии получил травмы и госпитализирован водитель маршрутки. В момент столкновения в салоне микроавтобуса находились два пассажира, они не пострадали. ГАИ Миноблисполкома по факту ДТП проводит проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенном внимании при управлении транспортом, особенно в условиях городского трафика.