В Жодино маршрутка врезалась в грузовик
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель маршрутного такси столкнулся с грузовиком в Жодино, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель маршрутного такси столкнулся с грузовиком в Жодино, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
ДТП произошло 21 марта около 18.00 на 28-м км автодороги
Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенном внимании при управлении транспортом, особенно в условиях городского трафика.