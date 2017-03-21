Житель Кирова с 2013 года скрывался в землянке из-за долга в 1,5 млн рублей

Об этом рассказали во вторник в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Кировской области.

«Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в Уголовно-исполнительной инспекции», — рассказали в управлении. Как выяснили приставы, содержать двоих детей мужчина отказался, вместо этого копил деньги на приобретение гаражного бокса под жилье.