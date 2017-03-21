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23:07 (мск), источник: ТАСС

Житель Кирова с 2013 года скрывался в землянке из-за долга в 1,5 млн рублей

КИРОВ, 21 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Житель Кирова с 2013 года скрывался от приставов в землянке на заброшенном пустыре из-за долга по алиментам в размере более 1,5 млн рублей.

Об этом рассказали во вторник в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Кировской области.

«Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в Уголовно-исполнительной инспекции», — рассказали в управлении. Как выяснили приставы, содержать двоих детей мужчина отказался, вместо этого копил деньги на приобретение гаражного бокса под жилье.

В настоящий момент гражданин задержан, ему назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток. Суд рассмотрит ходатайство Уголовно-исполнительной инспекции о замене ему условного наказания на реальное лишение свободы.

Комментарии
1
SAS DAS
Банковская система сама заложила в себя решение подобных проблем - продавая долги кому попало. Мало для кого уже секрет, что реальная стоимость долга, по которой их покупаю коллекторы - 5-10%. И да, ни для кого уже не секрет ФЕДЕРАЛЬНАЯ система продажи долгов - http://bankrot.fedresurs.ru/TradeList.aspx
Каждый может купить там долги, в том числе и свои, ну и чужие конечно тоже, которые можно сдать в зачет приставам.
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