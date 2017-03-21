Житель Кирова с 2013 года скрывался в землянке из-за долга в 1,5 млн рублей
КИРОВ, 21 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Житель Кирова с 2013 года скрывался от приставов в землянке на заброшенном пустыре
КИРОВ, 21 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Житель Кирова с 2013 года скрывался от приставов в землянке на заброшенном пустыре
Об этом рассказали во вторник в
«Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в
В настоящий момент гражданин задержан, ему назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток. Суд рассмотрит ходатайство
Каждый может купить там долги, в том числе и свои, ну и чужие конечно тоже, которые можно сдать в зачет приставам.